BDDK’dan önemli karar! Borçlara 60 ay vadeyle yapılandırma

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararın ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Abdülkadir Develi aktardı.

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