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BDDK’dan önemli karar! Borçlara 60 ay vadeyle yapılandırma

BDDK’dan önemli karar! Borçlara 60 ay vadeyle yapılandırma

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 09:06
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararın ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Abdülkadir Develi aktardı.
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Borçlara 60 ay vadeyle yapılandırma
Borçlara 60 ay vadeyle yapılandırma
Kredi kartı borçlarına 60 ay vade
Kredi kartı borçlarına 60 ay vade
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