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Bayram tatili 9 gün olur mu? Özel sektörde çalışanlar dikkat! Yıllık izinden düşer mi?

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 10:01
Son dakika haberi... Ramazan ayı sona ererken "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası cevabını bulacak. Peki özel sektörde çalışanların yıllık izninden düşer mi? Özel sektörde 9 gün olur mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Yıllık izinden düşer mi? YILLIK İZİNDEN DÜŞER Mİ?

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