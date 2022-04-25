25 Nisan 2022, Pazartesi
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Bayram tatili 9 gün olur mu? Özel sektörde çalışanlar dikkat! Yıllık izinden düşer mi?
Son dakika haberi... Ramazan ayı sona ererken "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası cevabını bulacak. Peki özel sektörde çalışanların yıllık izninden düşer mi? Özel sektörde 9 gün olur mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.