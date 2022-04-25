Bayram tatili 9 gün olur mu? Özel sektörde çalışanlar dikkat! Yıllık izinden düşer mi?
Son dakika haberi... Ramazan ayı sona ererken "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası cevabını bulacak. Peki özel sektörde çalışanların yıllık izninden düşer mi? Özel sektörde 9 gün olur mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası gelen açıklamayla belli olacak.
Peki olursa özel sektörü de etkiler mi? Özel sektörde çalışanlara 9 günlük tatil olacak mı? Yıllık izinden düşer mi?
Merak edilen soruların yanıtlarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayıyında verdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Kamuya ait bir tatil. Cumartesi Pazar çalışmadıkları için 2 günlük bölüm de idari izin olarak sayılıyor. Dolayısıyla ücreti oluyor ücretli izinlerinden düşülmüyor.
Özel sektör bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bazı özel sektörde aynı kamudaki gibi idari izinli sayılıyor.
İŞVERENLER DİKKAT
İşverenleri de uyarıyım bazıları onu yapıyormuş idari izinli sayıyor 2 gün ama sonra ya maaşından düşüyor ya izninden düşüyor öyle bir şey yapamaz. İdari izinli sayıyorsanız zaten 9 gün izin vermişsinizdir demektir. Bizim sektörde zor ama bazı sektörlerde 5 gün çalışılıyor.
Ama şu var yıllık izin hakkımız var. Yıllık izin eskiden 3'e bölünüyordu şimdi istediğiniz kadar bölebilirsiniz. Dolayısıyla bir tanesini 10 gün olarak kullanmak şartıyla diğer günleri 1+1 kullanabilirsiniz.
Perşembe ve cumayı yıllık izninizden kullanabilirsiniz. Yıllık izninizin ne zaman yapılacağının kararını işveren veriyor.
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