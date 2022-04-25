Bayram tatili 9 gün olur mu? Özel sektörde çalışanlar dikkat! Yıllık izinden düşer mi?

Özel sektör bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bazı özel sektörde aynı kamudaki gibi idari izinli sayılıyor.

İŞVERENLER DİKKAT

İşverenleri de uyarıyım bazıları onu yapıyormuş idari izinli sayıyor 2 gün ama sonra ya maaşından düşüyor ya izninden düşüyor öyle bir şey yapamaz. İdari izinli sayıyorsanız zaten 9 gün izin vermişsinizdir demektir. Bizim sektörde zor ama bazı sektörlerde 5 gün çalışılıyor.