Bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesinde yeni rakamlar netleşiyor. Kulislerde en güçlü senaryo 5 bin TL olurken, 5 bin 500 ve 6 bin TL ihtimali de masada. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, düzenlemenin torba yasayla Meclis’e geleceğini ve ödemelerin bayramdan önceki hafta yapılacağını A Haber ekranlarında açıkladı. Artışın kesin olduğunu vurgulayan Erdem, dul ve yetimlerin de hisse oranında ikramiye alacağını belirtti.

