Başkan Erdoğan'ın 'faiz' açıklaması ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." sözleri ne anlamaya geliyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye ekonomisini nasıl bir süreç bekliyor? A Haber canlı yayınında katılan İbn-i Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer son gelişmeleri yorumladı.