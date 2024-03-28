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Başkan Erdoğan’dan emekli maaşına düzenleme sinyali

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 14:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere 3 gün kala AK Parti'nin Bursa'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ekonomi alanında mesajlar vererek enflasyonun düşeceği söylemini yinelerken; emekliler için de "Temmuz ayında emekli maaşı yeniden masaya yatırılacak" diyerek emekli maaşlarına düzenleme sinyali verdi.
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