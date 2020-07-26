26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı

Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2020 21:16
Güncelleme:26.07.2020 21:22
İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın Hasat Bayramı mesajını yayımladı. İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda Başkan Erdoğan'ın "Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında alın teri olan çiftçilerimizin Hasat Bayramı kutlu olsun" sözlerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin "Hasat Bayramı"nı kutladı.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında alın teri olan çiftçilerimizin Hasat Bayramı kutlu olsun" ifadeleriyle bir video paylaşıldı.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAKİ ÜRETİCİLERİMİZİN..."

Tarıma ilişkin görsellerin de yer aldığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hasat, çiftçimizin bir yıllık emeğinin, alın teri ve bekleyişinin semeresini topladığı bir bayramdır. Sizler, bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı sabırla, tevekkülle geçirilen bir senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. Sizler bugün Rabb'imizin insanın istifadesine sunduğu toprağın, güneşin, suyun bereketine bir kez daha şahitlik ediyorsunuz. İşte böyle bir günde Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum."

Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı
Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı
Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?
Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?
Çalışan anneye bakıcı desteği artırıldı
Çalışan anneye bakıcı desteği artırıldı
ABD'de Halkbank'a açılan davanın perde arkasında ne var?
ABD'de Halkbank'a açılan davanın perde arkasında ne var?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!
Altında yükseliş sürecek mi? İşte cevap!
Altında yükseliş sürecek mi? İşte cevap!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank açıklaması
Son dakika: Halkbank'a ABD'de dava açıldı! Halkbank'tan flaş açıklama
Son dakika: Halkbank'a ABD'de dava açıldı! Halkbank'tan flaş açıklama
Tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Tarımsal destek ödemeleri başlıyor
Araç muayenede yüksek ücret tartışması
Araç muayenede yüksek ücret tartışması
Uzman isim faiz kararını yorumladı
Uzman isim faiz kararını yorumladı
Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor
Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor
Daha Fazla Video Göster