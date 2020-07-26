Başkan Erdoğan Hasat Bayramı'nı kutladı

İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın Hasat Bayramı mesajını yayımladı. İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda Başkan Erdoğan'ın "Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında alın teri olan çiftçilerimizin Hasat Bayramı kutlu olsun" sözlerine yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerin "Hasat Bayramı"nı kutladı.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında alın teri olan çiftçilerimizin Hasat Bayramı kutlu olsun" ifadeleriyle bir video paylaşıldı.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAKİ ÜRETİCİLERİMİZİN..."

Tarıma ilişkin görsellerin de yer aldığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hasat, çiftçimizin bir yıllık emeğinin, alın teri ve bekleyişinin semeresini topladığı bir bayramdır. Sizler, bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı sabırla, tevekkülle geçirilen bir senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. Sizler bugün Rabb'imizin insanın istifadesine sunduğu toprağın, güneşin, suyun bereketine bir kez daha şahitlik ediyorsunuz. İşte böyle bir günde Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin Hasat Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum."