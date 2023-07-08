08 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Başkan Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

Başkan Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2023 16:34
Güncelleme:08.07.2023 16:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna Bayburt'tan başladı. Başkan Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan “Enflasyonlara mücadele sürüyor, fırsatçılara geçit yok” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz
"Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz"
Emeklilere yüzde 25 zam!
Emeklilere yüzde 25 zam!
Destek ödemeleri ne kadar oldu?
Destek ödemeleri ne kadar oldu?
Emeklilerin zam oranı belli oldu!
Emeklilerin zam oranı belli oldu!
ABD’den Çin mesajı: Sağlıklı rekabet...
ABD'den Çin mesajı: Sağlıklı rekabet...
Depremzedelere yeni destek paketi
Depremzedelere yeni destek paketi
Hayalet evler kira fiyatlarını etkiliyor mu?
Hayalet evler kira fiyatlarını etkiliyor mu?
Depremzedelere yeni destek paketi
Depremzedelere yeni destek paketi
İşte yeni sosyal destek rakamları
İşte yeni sosyal destek rakamları
Borsa İstanbul’da rekor üstüne rekor
Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor
Emekli maaşlarına iyileştirme
Emekli maaşlarına iyileştirme
Otomobil fiyatları düşer mi?
Otomobil fiyatları düşer mi?
Daha Fazla Video Göster