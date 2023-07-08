08 Temmuz 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna Bayburt'tan başladı. Başkan Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan “Enflasyonlara mücadele sürüyor, fırsatçılara geçit yok” dedi.