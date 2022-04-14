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Başkan Erdoğan duyurdu... Yeni işçinin maaşı devletten! İşte istihdam projesinin ayrıntıları

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 10:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Devlet garantisiyle işbaşı eğitim programı' işsizlere, özellikle de gençlere yepyeni fırsatlar sunuyor. İstihdam sağlayacak programın detayları belli olurken, programa katılanların eğitimi, primi, harçlığını devlet karşılayacak. Kimler başvurabilir? Şartlar neler? Kaç lira ödeniyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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