14 Nisan 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan duyurdu... Yeni işçinin maaşı devletten! İşte istihdam projesinin ayrıntıları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Devlet garantisiyle işbaşı eğitim programı' işsizlere, özellikle de gençlere yepyeni fırsatlar sunuyor. İstihdam sağlayacak programın detayları belli olurken, programa katılanların eğitimi, primi, harçlığını devlet karşılayacak. Kimler başvurabilir? Şartlar neler? Kaç lira ödeniyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.