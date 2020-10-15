Başkan Erdoğan: Bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının önemli bir kısmı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşıldı. Başkan Erdoğan'ın videolu paylaşımında, “Türkiye’yi yeniden siyasi ve kurumsal iç mücadeleler bataklığına sürüklemek isteyenlere bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Biz önümüze bakmaya, taahhütlerimizi yerine getirmeye, hedeflerimize ulaşmak için adım adım ilerlemeye, mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadeleri yer aldı.