26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 11:34
Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, “Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Enflasyon beklentileri iyileşiyor
"Enflasyon beklentileri iyileşiyor"
Hakem Kurulu 4. kez bir araya gelecek!
Hakem Kurulu 4. kez bir araya gelecek!
Altında beklenti ne yönde? Uzman isim A Para’da açıkladı
Altında beklenti ne yönde? Uzman isim A Para'da açıkladı
Borsa İstanbul’dan tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru
Altın, Dolar ve Euro’da oklar ne yönde?
Altın, Dolar ve Euro'da oklar ne yönde?
Hakem Kurulu memur zammını görüştü
Hakem Kurulu memur zammını görüştü
Kamu Hakem Kurulu memur zammını görüştü
Kamu Hakem Kurulu memur zammını görüştü
Kamu Hakem Kurulu Toplantısı sona erdi
Kamu Hakem Kurulu Toplantısı sona erdi
Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!
Hakem Kurulu memur zammı için toplandı!
Zengezur neden önemli?
Zengezur neden önemli?
Zengezur ile 147 milyar lira kazanç hedefi
Zengezur ile 147 milyar lira kazanç hedefi
Memura zam kararını Hakem Kurulu verecek!
Memura zam kararını Hakem Kurulu verecek!
Daha Fazla Video Göster