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Bakan Selçuk'tan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" açıklaması: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er TL ulaştırdık
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar TL‘ye yaklaştık. "dedi.