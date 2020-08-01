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Bakan Selçuk'tan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" açıklaması: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er TL ulaştırdık

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Giriş: 01.08.2020 13:12
Güncelleme:01.08.2020 13:12
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamızda toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar TL‘ye yaklaştık. "dedi.
Bakan Selçuk: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er TL ulaştırdık
Bakan Selçuk: 1,2 milyon ihtiyaç sahibine 1.000'er TL ulaştırdık
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