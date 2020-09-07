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Bakan Selçuk açıkladı! Kronik hastalarla ilgili flaş karar

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Giriş: 07.09.2020 11:49
Güncelleme:07.09.2020 11:49
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 ile mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri kapsamında, “Normalleşme Sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak” dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 ile mücadelede 'Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri' kapsamında, normalleşme sürecinde de kronik hastaların 1 Ocak itibarıyla süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti. Selçuk, "Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın, yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak" dedi.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BEDELİNİ SGK KARŞILAYACAK
Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacağını yineledi. Selçuk, bu kapsamda, daha önce 1 aylık verilen ilaçların da 3 aylık olarak verilmeye devam edileceğini belirtti.
Bakan Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunanlar ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak itibariyle MEDULA sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını hatırlattı.

Öte yandan engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında, süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının da ikinci duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.

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