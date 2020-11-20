20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakan Pakdemirli bölge ve il müdürlerine talimat verdi: Vatandaşın işini çözeceksiniz

Bakan Pakdemirli bölge ve il müdürlerine talimat verdi: Vatandaşın işini çözeceksiniz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2020 11:56
Güncelleme:20.11.2020 12:59
Video konferans yöntemiyle bakanlığa bağlı bölge ve 81 ilin tarım ve orman müdürleriyle istişare toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “2021 yılında, 2020’den daha çok çalışmamız gerekiyor. Muhakkak ki; her mevki, her makam, her unvan geçicidir….. Kanunun, mevzuatın arkasına sığınmayın, bahane etmeyin, insanımızı eli boş göndermeyin! Bakanlığımızla ilgiliyse mutlaka ama mutlaka çözün, başka bakanlığı ilgilendiriyorsa da yine çözün, gidin görüşün, mutlaka çözün! Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işte tam da bu etkileşim için, yani bürokrasiyi azaltmak, hızı arttırmak, vatandaşın işini kolaylaştırmak için var!” dedi. Bakan Pakdemirli, bölge ve il müdürlerinden illerindeki tarım ve hayvancılığın potansiyelini harekete geçirecek projeleri belirlemelerini ve bu projelere öncelik vermelerini istedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle bakanlığa bağlı bölge ve 81 ilin tarım ve orman müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Bakan Pakdemirli, bölge ve il müdürlerinden illerindeki tarım ve hayvancılığın potansiyelini harekete geçirecek projeleri belirlemelerini ve bu projelere öncelik vermelerini istedi.



Ayrıca, ekim alanları, rekolte bilgileri, küçükbaş, büyükbaş hayvan sayıları gibi konuların yakından takip edilmesini ve ildeki et, süt, yem, yem hammaddeleri, hububat fiyatları, meyve ve sebze fiyatları gibi tarım ürünleri fiyatlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "2021 yılında, 2020'den daha çok çalışmamız gerekiyor. Muhakkak ki; her mevki, her makam, her unvan geçicidir….. Kanunun, mevzuatın arkasına sığınmayın, bahane etmeyin, insanımızı eli boş göndermeyin! Bakanlığımızla ilgiliyse mutlaka ama mutlaka çözün, başka bakanlığı ilgilendiriyorsa da yine çözün, gidin görüşün, mutlaka çözün! Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işte tam da bu etkileşim için, yani bürokrasiyi azaltmak, hızı arttırmak, vatandaşın işini kolaylaştırmak için var!" diye konuştu.



Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 150 binden fazla personelle 83 milyon vatandaşın gıdasını, havasını, suyunu, toprağını, ormanını koruyan, insanların en temel ihtiyaçları konusunda büyük sorumlulukları bulunan güçlü bir büyük bir bakanlık olduklarını söyledi.

"İşimiz de gücümüz de saha" diyen Pakdemirli, göreve geldiği günden beri 71 ili ziyaret ettiğini, 239 il programı ve 51 sektör buluşması gerçekleştirdiğini belirterek, daima sahada bulunmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Son iki yılda, çok büyük başarılara birlikte imza attıklarını ifade eden Pakdemirli, bakanlık olarak, COVİD-19 salgınının yaygın etkilerini en aza indirmek için sürecin başından beri tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirtti.



Son yayımlanan genelgede tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren yeni tedbirlerin bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Gıda sektöründe; restoran ve pastane gibi yemeiçme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Bununla birlikte; üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, veteriner hekimler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da yasaklardan muaf olacak, yani işlerini yürütebileceklerdir." dedi.



"TARIMSAL HASILA SON 2 YILDA YÜZDE 47 ARTTI"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, "Tarım ve Ormanın" tek bir bakanlık çatısı altında toplandığını hatırlatan Pakdemirli, "Bu sayede alınan hızlı kararlarla 2018 yılını %2,1 ve 2019 yılını ise % 3,7 büyüyerek tamamladık. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise sektörümüz, %2,6 ve ikinci çeyreğinde de %4 ile ilk altı ayda ortalama %3,5 büyüdü." diye konuştu.

2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılanın 277,5 milyar liraya çıkardıklarını dile getiren Pakdemirli, son iki yılda ise hasılanın toplamda %47 arttığını söyledi.



"DİTAP'TA TİCARET HACMİ 150 MİLYONA ULAŞTI"
Bu yıl hayata geçirdikleri DİTAP'ın yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmine ulaştığını ve sisteme 105 binin üzerinde kayıtlı alıcı ve satıcının bulunduğunu anlatan Pakdemirli, sistemin daha yaygınlaşması için taşra teşkilatına önemli görevler düştüğünü söyledi.
Türkiye'de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini belirten Pakdemirli, bunun önüne geçmek için "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2'lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir!" dedi.

Pakdemirli, bu kapsamda "Söz Ver, Rekor Gelsin" sloganıyla hayata geçirdikleri kampanyayla şuana kadar 700 bin vatandaşın gıdasını koruyacağına dair söz verdiğini dile getirdi.



"11 KASIM'DA 13,8 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"
Geçen yıl başlattıkları ve halkın sahiplenerek büyük destek verdiği "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyasının da kalıcı hale geldiğini belirten Pakdemirli, son 18 yılda yaklaşık 5,4 milyon hektar alanda çalışma yapılarak, 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını, böylece 20,8 milyon hektar olan orman varlığını 22,7 milyon hektara çıkardıklarını söyledi.

"2023 YILINA KADAR 100'ÜN ÜZERİNDE YERALTI BARAJINI ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ"
Bu yüzyılın stratejik sektörlerinden birisinin su olduğunu ve bu nedenle bakanlık olarak 2021 yılını "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" olarak ilan ettiklerini kaydeden Pakdemirli, son 18 yılda suya toplam 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2023 yılına kadar ise 100'ün üzerinde yeraltı barajını ülkeye kazandıracaklarını dile getirdi.

Bakan Pakdemirli talimat verdi
Bakan Pakdemirli talimat verdi
Konut ve taşıt kredileri yükselecek mi?
Konut ve taşıt kredileri yükselecek mi?
Faiz kararı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Faiz kararı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Karar piyasalar için bazuka etkisi yaptı
"Karar piyasalar için bazuka etkisi yaptı"
Faiz kararı sonrası dolar ve euro sert düştü
Faiz kararı sonrası dolar ve euro sert düştü
Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek?
Merkez'in faiz kararı ne olacak?
Merkez'in faiz kararı ne olacak?
Başkan Erdoğan'ın 'faiz' açıklaması ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'ın 'faiz' açıklaması ne anlama geliyor?
Sarp Sınır Kapısı’ndan ihracat arttı TIR kuyruğu oluştu
Sarp Sınır Kapısı’ndan ihracat arttı TIR kuyruğu oluştu
Kanal İstanbul neden gerekli?
Kanal İstanbul neden gerekli?
Ekonomide son bir haftada büyük hareketlilik
Ekonomide son bir haftada büyük hareketlilik
O kanun yeniden yürürlüğe girdi
O kanun yeniden yürürlüğe girdi
Daha Fazla Video Göster