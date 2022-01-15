Bakan Nebati: Kur Korumalı Mevduat Hesabı 131 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu’na üye STK'ların başkanlarıyla istişare toplantısında konuştu. Kur Korumalı Mevduat Hesabı’nın büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi. Kur oynaklığının sona erdiğini belirten Nebati, “2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla gireceğiz” dedi. 20 Aralık iddialarını da yalanlayan Bakan Nebati, “20 Aralık öncesi zihinlere müdahale yapıldı, biz 20 Aralık akşamı döviz kuruna müdahale etmedik” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

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