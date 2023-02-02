02 Şubat 2023, Perşembe
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Bakan Karaismailoğlu: Tren hatlarımızda milli trenleri kullanacağız
Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına gönderdiği video mesajla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 Milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Çok yakında hızlı tren hatlarımızda TÜRASAŞ'ın ürettiği milli trenleri kullanacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler biz yatırımlarımızı kesmeyeceğiz. Türkiye'yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevireceğiz" dedi. Eyüpsultan'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gönderdiği video mesajla katıldı. Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını hazırlamak için aralıksız çalıştıklarına dikkat çekti.