02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Bakan Karaismailoğlu: Tren hatlarımızda milli trenleri kullanacağız

Bakan Karaismailoğlu: Tren hatlarımızda milli trenleri kullanacağız

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2023 16:51
Güncelleme:02.02.2023 16:53
Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına gönderdiği video mesajla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 743 Milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Çok yakında hızlı tren hatlarımızda TÜRASAŞ'ın ürettiği milli trenleri kullanacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler biz yatırımlarımızı kesmeyeceğiz. Türkiye'yi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevireceğiz" dedi. Eyüpsultan'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi ve Para Sohbetleri programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gönderdiği video mesajla katıldı. Karaismailoğlu, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını hazırlamak için aralıksız çalıştıklarına dikkat çekti.
’’Tren hatlarımızda milli trenleri kullanacağız’’
''Tren hatlarımızda milli trenleri kullanacağız''
Fatih Dönmez’den önemli açıklamalar
Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar
Altın fiyatları yükseldi mi?
Altın fiyatları yükseldi mi?
EYT’liler maaşı ne zaman alacak?
EYT'liler maaşı ne zaman alacak?
İlk yerli ve milli askeri motor sevkiyata hazır
İlk yerli ve milli askeri motor sevkiyata hazır
EYT düzenlemesinde sona doğru!
EYT düzenlemesinde sona doğru!
Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor
Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor
Bakan Nebati’den EYT açıklaması
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
En yüksek aidat talep eden ilçeler
En yüksek aidat talep eden ilçeler
Motorine indirim geliyor!
Motorine indirim geliyor!
Kademeli prim günü nasıl hesaplanır?
Kademeli prim günü nasıl hesaplanır?
Daha Fazla Video Göster