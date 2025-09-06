06 Eylül 2025, Cumartesi

Bakan Bolat: Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek

Bakan Bolat: Enflasyon düştükçe finansman şartları iyileşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 00:10
Güncelleme:06.09.2025 00:15
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi ziyaret için geldiği Rize’de yoğun program gerçekleştirdi. Valilik ve parti ziyaretlerinin ardından esnafla buluşan, şehit ailesini ziyaret eden Bolat, günün sonunda iş dünyasıyla istişare toplantısında konuştu. TÜİK’in açıkladığı son verileri değerlendiren Bakan Bolat, Türkiye’nin 2002’ye göre çok farklı bir noktaya geldiğini vurguladı. Enflasyonun 15 aydır kesintisiz gerilediğine dikkat çeken Bolat, "Enflasyon düştükçe finansman şartları da iyileşecek" dedi. Yüzde 4,8’lik ikinci çeyrek büyümesine de değinen Bolat, kira ve eğitim masraflarının enflasyonu yükselten en önemli kalemler olduğunu söyledi. İş insanlarına kaygı duymamaları yönünde mesaj veren Bakan Bolat, ekonomideki iyileşme sürecinin sürdüğünü dile getirdi. Bolat ayrıca, esnafa can suyu olacak yeni bir kaynağın müjdesini verdi. TESKOMB ile yapılan görüşmeler sonucunda Pazartesi günü Esnaf Kefalet Kooperatifleri’ne 100 milyon TL aktarılacağını duyurdu.
