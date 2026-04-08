MGK’dan kritik bildiri: Terörsüz Türkiye hedefi sabote edilemeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yayımlanan bildiride, “Terörsüz Türkiye” hedefinin sabote edilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı. ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların memnuniyet verici olduğu belirtilirken, vatandaşların ve hudutların güvenliği için tüm tedbirlerin titizlikle sürdürüleceği ifade edildi. Başkent Ankara’dan gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, toplantı sonrası alınan kritik kararların sahaya yansımalarına ilişkin önemli detayları paylaştı.