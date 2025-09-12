Bakan Bolat: "2026’da ihracatçılarımıza 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz"

12 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 12.09.2025 00:42
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları 2024 ödül töreninde ekonomik gelişmeler ve ihracat destekleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yıl 24 milyar, bu yıl 33 milyar ve önümüzdeki yıl bize ayrılan bütçeden 45 milyar liralık ihracat desteklerini hibe olarak ihracatçılarımıza sunacağız" dedi.
