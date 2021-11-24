BAE ziyareti neden önemli? Kur operasyonun şifreleri neler?

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geldi. Edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret, enerji ve çevre alanlarında iş birliğini geliştirecek mutabakat muhtıralarının yanı sıra, Türkiye'ye doğrudan yatırımları kapsayan anlaşmalar da imzalacak. Öte yandan Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından döviz alanında fiyat dalgalanmaları yaşandı. Türkiye’ye döviz kuru üzerinden ekonomik saldırılar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından ‘ekonomik kurtuluş savaş’nın başladığını duyurdu ve Türkiye’nin yeni yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye üretim, yatırım, ihracat, istihdam ve büyüme odaklı yeni ekonomi modeli ile faiz lobilerinin hedefi haline geldi. Peki tüm bu gelişmeler ne anlama geliyor? Külliye'deki kritik görüşmede gündem ne olacak, neden önemli? 2012'den sonraki ilk yüz yüze görüşmede gündem ne olacak? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Muhalefet dövizdeki kur dalgalanmalarını destekliyor mu? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Piyasaları kimler panik havasına sokuyor? Piyasada gerilim ülkede kaos olsun ittifakı yine mi devrede? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu ve siyasetçi-yazar Prof. Dr. Yasin Aktay değerlendirdi.

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