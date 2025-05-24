24 Mayıs 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Az farkla sınırsız teminat hakkı! Birçok sürücü bilmiyor
Hepimizin bildiği üzere araçlarda trafik sigortası yaptırmak yasal zorunluluk. Ancak birçok sürücü daha az ücret ödemek için sigortaları en alt limitten yaptırıyor. Bunun teminat bedeliyse 300 bin lira. Yani bu rakamın üzerinde bir kazaya karışırsanız aradaki farkı cebinizden ödeyeceksiniz. Oysa ki az bir fark vererek teminatı sınırsız yaptırmak mümkün.