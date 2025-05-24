Az farkla sınırsız teminat hakkı! Birçok sürücü bilmiyor

Hepimizin bildiği üzere araçlarda trafik sigortası yaptırmak yasal zorunluluk. Ancak birçok sürücü daha az ücret ödemek için sigortaları en alt limitten yaptırıyor. Bunun teminat bedeliyse 300 bin lira. Yani bu rakamın üzerinde bir kazaya karışırsanız aradaki farkı cebinizden ödeyeceksiniz. Oysa ki az bir fark vererek teminatı sınırsız yaptırmak mümkün.

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