24 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Az farkla sınırsız teminat hakkı! Birçok sürücü bilmiyor
Az farkla sınırsız teminat hakkı! Birçok sürücü bilmiyor

Az farkla sınırsız teminat hakkı! Birçok sürücü bilmiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2025 09:25
Hepimizin bildiği üzere araçlarda trafik sigortası yaptırmak yasal zorunluluk. Ancak birçok sürücü daha az ücret ödemek için sigortaları en alt limitten yaptırıyor. Bunun teminat bedeliyse 300 bin lira. Yani bu rakamın üzerinde bir kazaya karışırsanız aradaki farkı cebinizden ödeyeceksiniz. Oysa ki az bir fark vererek teminatı sınırsız yaptırmak mümkün.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Az farkla sınırsız teminat hakkı! Birçok sürücü bilmiyor
Az farkla sınırsız teminat hakkı!
Az farkla sınırsız teminat hakkı!
Ev hanımlarına emeklilik hakkı yolda!
Ev hanımlarına emeklilik hakkı yolda!
Kimler bayram ikramiyesi alacak?
Kimler bayram ikramiyesi alacak?
İsrail ile ticaret devam ediyor yalanı!
“İsrail ile ticaret devam ediyor” yalanı!
Fransa battı mı? IMF kontrolü
Fransa battı mı? IMF kontrolü
Ankara’dan Şam’a enerji köprüsü kuruldu!
Ankara’dan Şam’a enerji köprüsü kuruldu!
KOBİ’lere 30 milyarlık yeni destek paketi!
KOBİ’lere 30 milyarlık yeni destek paketi!
Enflasyon tahminleri değişmedi!
Enflasyon tahminleri değişmedi!
2025 ve 2026 enflasyonu için flaş tahmin
2025 ve 2026 enflasyonu için flaş tahmin
Emekli-memur maaş zammı ne kadar olacak?
Emekli-memur maaş zammı ne kadar olacak?
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24
Altında yükseliş sürecek mi?
Altında yükseliş sürecek mi?
Daha Fazla Video Göster