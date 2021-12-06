06 Aralık 2021, Pazartesi
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Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası deneme üretimine başladı
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 dönümlük arazi üzerine kurulan ve Avrupa'nın en büyüğü olma özelliği taşıyan kağıt fabrikası, deneme üretimlerine başladı. Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretim hedefi olan dev tesis, üretim için gün saymaya başladı. Fabrika, 300 milyon dolar ithalatı bitirecek aynı zamanda 200 milyon dolar ihracat yapacak ve 800 vatandaşa ekmek kapısı olacak.