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Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası açılıyor! Başkan Erdoğan fabrika açılışına katılacak

A Haber
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Giriş: 15.01.2022 13:32
Güncelleme:15.01.2022 13:32
Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. Fabrika bin kişiye istihdam sağlayacak. Yıllık 200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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