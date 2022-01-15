15 Ocak 2022, Cumartesi
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Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası açılıyor! Başkan Erdoğan fabrika açılışına katılacak
Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. Fabrika bin kişiye istihdam sağlayacak. Yıllık 200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.