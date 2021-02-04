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Atık elektronik eşyalardan altın fışkırıyor
Yapılan bir araştırmaya geçen yıl 74 milyon elektronik ortaya çıkıyor. Peki bu atıklar dönüştürülmeli atıkların çevreye zarar vermemesi için neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Yapılan bir araştırmaya geçen yıl 74 milyon elektronik ortaya çıkıyor. Peki bu atıklar dönüştürülmeli atıkların çevreye zarar vermemesi için neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.