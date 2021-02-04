04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Atık elektronik eşyalardan altın fışkırıyor

Atık elektronik eşyalardan altın fışkırıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2021 14:09
Güncelleme:04.02.2021 15:16
Yapılan bir araştırmaya geçen yıl 74 milyon elektronik ortaya çıkıyor. Peki bu atıklar dönüştürülmeli atıkların çevreye zarar vermemesi için neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Yapılan bir araştırmaya geçen yıl 74 milyon elektronik ortaya çıkıyor. Peki bu atıklar dönüştürülmeli atıkların çevreye zarar vermemesi için neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Dolar ve altındaki düşüş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimden düğünü ve altın borcu olanlara kritik uyarı DOLAR VE ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? UZMAN İSİMDEN DÜĞÜNÜ VE ALTIN BORCU OLANLARA KRİTİK UYARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atık eşyalardan altın fışkırıyor
Atık eşyalardan altın fışkırıyor
Merkez Bankası'nda 3 yeni müdürlük
Merkez Bankası'nda 3 yeni müdürlük
Düğün takıları kimin?
Düğün takıları kimin?
BTC Türkiye'ye ne kazandırdı?
BTC Türkiye'ye ne kazandırdı?
Gramaj hilesi nasıl yapılıyor?
Gramaj hilesi nasıl yapılıyor?
Tarladan tezgaha portakalda fiyat farkı
Tarladan tezgaha portakalda fiyat farkı
Gramaj hilesine ağır ceza
Gramaj hilesine ağır ceza
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kirli planın sonucu mu?
Kirli planın sonucu mu?
110 milyar TL'lik alacak yapılandırıldı
110 milyar TL'lik alacak yapılandırıldı
Yem fiyatlarında fırsatçılık
Yem fiyatlarında fırsatçılık
Dolar ve altındaki düşüş devam eder mi?
Dolar ve altındaki düşüş devam eder mi?
Daha Fazla Video Göster