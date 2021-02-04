Atık elektronik eşyalardan altın fışkırıyor

Yapılan bir araştırmaya geçen yıl 74 milyon elektronik ortaya çıkıyor. Peki bu atıklar dönüştürülmeli atıkların çevreye zarar vermemesi için neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Yapılan bir araştırmaya geçen yıl 74 milyon elektronik ortaya çıkıyor. Peki bu atıklar dönüştürülmeli atıkların çevreye zarar vermemesi için neler yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.