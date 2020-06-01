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Askerlik borçlanması yapmak emekli maaşını arttırır mı? |Video

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Giriş: 01.06.2020 16:11
Güncelleme:01.06.2020 16:12
A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Askerlik borçlanması yapmak emekli maaşını arttırır mı?" sorusuna yanıt verdi. Erdem, askerlik borçlanmasının emeklilik tarihini 12 ay önceye çekeceğini ve bununda 12 maaş anlamına geldiğini söylerken, maaşın artmasına ilişkin soruya ise maaşta herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.
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