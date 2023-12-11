Asgari ücrette zam pazarlığı! Süreç nasıl işleyecek? Uzman isim A Haber'de anlattı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı başladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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