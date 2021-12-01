Asgari ücrette flaş gelişme! Asgari ücret zammı için beklenti ne? 2022 asgari ücreti ne kadar olacak?

Son dakika asgari ücret gelişmeleri... Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde bir araya gelecek. İlk toplantıda taraflar beklentilerini dile getirecek. Peki, asgari ücrette zam pazarlığında taraflar ne istiyor? Masada ne var? İşçi ne istiyor? İşveren ne istiyor? 2022 asgari ücret zammı için beklenti ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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