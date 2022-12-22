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Asgari ücrette 250 lira devlet desteği! Faruk Erdem yorumladı: İhtiyaç olursa ara zam gündemde olacak

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Giriş: 22.12.2022 21:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak net asgari ücretin 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Alınan bu zam kararının ardından konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrete ihtiyaç durumuna göre ara zam yapılabileceğini söyleyen Erdem, 8 bin 506 liralık asgari ücreti yorumladı. İşte detaylar...
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