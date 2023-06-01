01 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asgari ücret zammında referans miktar! Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?
2023 seçimleri geride kalırken artık gözler Temmuz ayında çalışanlara verilecek asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlarca emekçinin merakla beklediği zam miktarına yönelik farklı rakamlar konuşulurken AK Parti Adıyaman Milletvekili - Çalışma Ekonomisti Doç. Dr. Resul Kurt A Haber ekranlarında asgari ücrete yapılması planlanan zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...