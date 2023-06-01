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Asgari ücret zammında referans miktar! Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?

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Giriş: 01.06.2023 00:55
2023 seçimleri geride kalırken artık gözler Temmuz ayında çalışanlara verilecek asgari ücret zammına çevrildi. Milyonlarca emekçinin merakla beklediği zam miktarına yönelik farklı rakamlar konuşulurken AK Parti Adıyaman Milletvekili - Çalışma Ekonomisti Doç. Dr. Resul Kurt A Haber ekranlarında asgari ücrete yapılması planlanan zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Asgari ücret zammında referans miktar!
Asgari ücret zammında referans miktar!
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
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