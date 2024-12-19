Asgari ücret zammı %40’ın üzerinde mi olacak? Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber’de anlattı

Asgari ücret için nefesler tutuldu. Üçüncü toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanıyor. O toplantıda ilk kez rakam telaffuz edilecek. Bakan Işıkhan kritik toplantı öncesi işçi ve işveren temsilcilerine "artık teklif bekliyoruz" mesajını gönderdi. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak? Çalışma Ekonomisti Işıl Kurnaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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