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Asgari ücret zammı %40’ın üzerinde mi olacak? Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber’de anlattı

Asgari ücret zammı %40’ın üzerinde mi olacak? Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 10:54
Güncelleme:19.12.2024 10:56
Asgari ücret için nefesler tutuldu. Üçüncü toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanıyor. O toplantıda ilk kez rakam telaffuz edilecek. Bakan Işıkhan kritik toplantı öncesi işçi ve işveren temsilcilerine "artık teklif bekliyoruz" mesajını gönderdi. Peki asgari ücret ne zaman belli olacak? Çalışma Ekonomisti Işıl Kurnaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Asgari ücret zammı %40’ın üzerinde mi olacak? Masada hangi rakamlar var? Uzman isim A Haber’de anlattı
Masada hangi rakamlar var?
Masada hangi rakamlar var?
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
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