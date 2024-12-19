Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısında rakam konuşulmadı

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağar, 'Rakam gündeme gelmedi. Önümüzdeki hafta hem rakam hem de sonuç gelebilir.' dedi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

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