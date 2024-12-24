Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Asgari ücret bu akşam belli oluyor mu?

Asgari ücret zammında yeni rakam, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını saat 20.30'da yapacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretli işçiler olarak önerilerinin yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL olduğunu bildirmişti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Zam senaryoları neler? İşte olası senaryolar…

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