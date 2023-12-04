Asgari ücret için A Haber’de rakam verdi! İşte zam senaryoları…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık Pazartesi günü toplanıyor. Peki 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret için tahminini açıkladı.

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