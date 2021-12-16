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Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret zammı ne kadar oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Asgari ücret bugün açıklanacak

A Haber
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Giriş: 16.12.2021 12:13
Son dakika asgari ücret açıklanıyor... Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Komisyon bir saat önce toplandı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Çalışma Bakanlığı'ndan son gelişmeleri aktardı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretin bugün açıklanacağını belirtti. Bakan Nebati, "Enflasyon karşısında ezdirilmeyen oranı görmüş olacağız." açıklamasında bulundu.
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