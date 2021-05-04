Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL

Kovid-19 salgınıyla birlikte arı sütü, doğal ürünlerle beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların gözdesi haline geldi. Bursa'da arı sütü üreticiliği yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı. Binbir zahmetle elde edilen arı sütünün fiyatı ise cep yakıyor. Bağışıklığı güçlendiren ve faydaları saymakla bitmeyen bu besinin kilosu 8 bin liradan satılıyor.