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Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL

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Giriş: 04.05.2021 09:35
Güncelleme:04.05.2021 09:43
Kovid-19 salgınıyla birlikte arı sütü, doğal ürünlerle beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların gözdesi haline geldi. Bursa'da arı sütü üreticiliği yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı. Binbir zahmetle elde edilen arı sütünün fiyatı ise cep yakıyor. Bağışıklığı güçlendiren ve faydaları saymakla bitmeyen bu besinin kilosu 8 bin liradan satılıyor.
Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL
Arı sütü çılgınlığı! Kilosu 8.000 TL
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