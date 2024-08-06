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Ardahan’da bal sağımı devam ediyor

Ardahan’da bal sağımı devam ediyor

İHA
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Giriş: 06.08.2024 10:56
Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen, Ardahan çiçek balında sağım heyecanı yaşanıyor.
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