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Aralık 2021’den beri bir ilk: Bitcoin 52 bin doları aştı! Bitcoin neden yükseliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 12:04
Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Aralık 2021 yılında beri Bitcoin ilk defa 52 bin doları aştı. Bitcoin daha da yükselir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kripto para araştırma uzmanı Helin Çelik değerlendirdi.
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