Aralık 2021’den beri bir ilk: Bitcoin 52 bin doları aştı! Bitcoin neden yükseliyor?

Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. Aralık 2021 yılında beri Bitcoin ilk defa 52 bin doları aştı. Bitcoin daha da yükselir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kripto para araştırma uzmanı Helin Çelik değerlendirdi.

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