Araç sahipleri doluya dikkat! Hasar olursa ne yapmalı? Canlı yayında anlattı

Dolu yağışında hasar alan otomobillere karşı ne yapmalı? Dolu ve sel hasarı kasko teminatı içinde bulunuyor mu? Sigorta şirketine ne zaman haber verilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Dolu yağışında hasar alan otomobillere karşı ne yapmalı? Dolu ve sel hasarı kasko teminatı içinde bulunuyor mu? Sigorta şirketine ne zaman haber verilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

ÖNCE TEDBİR ALIN



-Aracınızı imkanınız varsa kapalı otoparklara bırakın



-Camların patlama ihtimaline karşı kendinizi koruyun, gerekirse aracı kullanmayın

HASAR OLURSA NE YAPMALI?

-Dolu ve sel hasarı kasko teminatı içinde bulunuyor



-Kasko poliçenizi mutlaka kontrol edin



-Sigorta şirketini arayarak durumu bildirin ( 5 gün içinde)



-Servise giderek dosya açtırın



-Dosya açıldığında 'kaza' yazmamasına dikkat edin



-Boyasız göçük giderme yöntemini tercih edin

-Mini onarım kapsamı sigortanızın bozulmasını önler