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Araç sahipleri doluya dikkat! Hasar olursa ne yapmalı? Canlı yayında anlattı

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Giriş: 09.10.2020 10:05
Güncelleme:09.10.2020 10:13
Dolu yağışında hasar alan otomobillere karşı ne yapmalı? Dolu ve sel hasarı kasko teminatı içinde bulunuyor mu? Sigorta şirketine ne zaman haber verilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Dolu yağışında hasar alan otomobillere karşı ne yapmalı? Dolu ve sel hasarı kasko teminatı içinde bulunuyor mu? Sigorta şirketine ne zaman haber verilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

ÖNCE TEDBİR ALIN

-Aracınızı imkanınız varsa kapalı otoparklara bırakın

-Camların patlama ihtimaline karşı kendinizi koruyun, gerekirse aracı kullanmayın

HASAR OLURSA NE YAPMALI?

-Dolu ve sel hasarı kasko teminatı içinde bulunuyor

-Kasko poliçenizi mutlaka kontrol edin

-Sigorta şirketini arayarak durumu bildirin ( 5 gün içinde)

-Servise giderek dosya açtırın

-Dosya açıldığında 'kaza' yazmamasına dikkat edin

-Boyasız göçük giderme yöntemini tercih edin

-Mini onarım kapsamı sigortanızın bozulmasını önler

Son dakika: Dolu hasarını sigorta karşılıyor mu? Sigorta zararın ne kadarını karşılıyor? Trafik sigortası ile trafik kaskosu arasındaki fark ne? Canlı yayında anlattı SON DAKİKA: DOLU HASARINI SİGORTA KARŞILIYOR MU? SİGORTA ZARARIN NE KADARINI KARŞILIYOR? TRAFİK SİGORTASI İLE TRAFİK KASKOSU ARASINDAKİ FARK NE? CANLI YAYINDA ANLATTI

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