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Araç kiralamada yeni dönem! Kredi notu düşük olanlara araç kiralamıyor

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Giriş: 09.07.2020 16:17
Güncelleme:09.07.2020 16:18
Son dakika haberi... Araç kiralama şirketleri kredi notu düşük olanlara, faturalarını ödemeyenlere araç kiralamıyor. Araç kiralamak isteyenlerin önce findeks notuna bakılıyor. Elektrik, su, doğalgaz, kredi kartı borçlarının geç ödenmesi veya ödenmemesi findeks notunu etkiliyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Araç kiralama şirketleri kredi notu düşük olanlara, faturalarını ödemeyenlere araç kiralamıyor. Araç kiralamak isteyenlerin önce findeks notuna bakılıyor. Elektrik, su, doğalgaz, kredi kartı borçlarının geç ödenmesi veya ödenmemesi findeks notunu etkiliyor. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, canlı yayında aktardı.

Araç kiralamada yeni dönem!
Araç kiralamada yeni dönem!
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