22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Annelere doğum paketi geliyor! "Doğum paketi"nde neler var? Doğum izni bir yıla çıkartılacak mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2024 10:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki doğum oranının azaldığını dile getirmesi üzerine annelere yönelik "Doğum Paketi" hazırlıkları başladı. Peki pakette neler var? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'a sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Annelere doğum paketi geliyor!
Annelere doğum paketi geliyor!
Elden kira alanlara ceza kesilecek
Elden kira alanlara ceza kesilecek
Bakan Şimşek Avrupalı yatırımcılara Türkiye’yi anlattı!
Bakan Şimşek Avrupalı yatırımcılara Türkiye'yi anlattı!
Emekli ve memur zammı için rakam
Emekli ve memur zammı için rakam
Yeni vergi paketinde neler var?
Yeni vergi paketinde neler var?
Gram altın için rakam verdi
Gram altın için rakam verdi
Vergiden kaçana radikal önlem
Vergiden kaçana radikal önlem
Bakan Şimşek İngiltere’de Yatırımcılarla buluştu!
Bakan Şimşek İngiltere'de Yatırımcılarla buluştu!
20 Haziran 2024 gram altın ne kadar?
20 Haziran 2024 gram altın ne kadar?
Güneş enerjisinde rekor kırıldı!
Güneş enerjisinde rekor kırıldı!
Iğdır’da ’sarı altın’ hasadı başladı
Iğdır’da 'sarı altın' hasadı başladı
ATM’lerde yeni dönem başlıyor!
ATM’lerde yeni dönem başlıyor!
Daha Fazla Video Göster