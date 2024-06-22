22 Haziran 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!
Tatil bitti, piyasalar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Yükselir mi, düşer mi? Para Piyasaları Uzmanları İslam Memiş ve Şirin Sarı, A Haber'de yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, altından daha çok kazandıran yatırım aracını işaret etti. Gram altın için tarih ve rakam verdi. İşte detaylar...