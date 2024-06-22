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Altını tahtından etti: Daha fazla kazandırıyor! | İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Son viraj!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 11:11
Tatil bitti, piyasalar yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu? Yükselir mi, düşer mi? Para Piyasaları Uzmanları İslam Memiş ve Şirin Sarı, A Haber'de yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Memiş, altından daha çok kazandıran yatırım aracını işaret etti. Gram altın için tarih ve rakam verdi. İşte detaylar...
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