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ALTINDA yükseliş sürecek mi? GRAM ALTIN için flaş tahmin! Uzman isim A Haber'de rakam ve tarih verdi: Yeni rekor seviyeler...

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 12:33
Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Peki yeni haftada fiyatlardaki yükseliş devam edecek mi? Piyasadaki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Altın Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

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