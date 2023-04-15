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Altında yükseliş sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

A Haber
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Giriş: 15.04.2023 15:28
Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Altın neden yükseliyor? Altın fiyatlarında yükseliş trendi ne kadar sürecek? Piyasadaki durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçicek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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