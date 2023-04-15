Altında yükseliş sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı?

Altın fiyatları son zamanların rekor seviyelerine ulaştı. Peki yükseliş devam edecek mi? Altın neden yükseliyor? Altın fiyatlarında yükseliş trendi ne kadar sürecek? Piyasadaki durumu A Haber muhabiri Tülay Ayçicek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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