Altında yeni rekor! Altın ve döviz fiyatlarında yön ne olacak?

9 günlük Ramazan Bayram tatili öncesi altın rekor kırmaya devam ediyor. Borsa güne düşüşle başlarken döviz de ise yatay bir seyir var. Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak? Altın ve döviz fiyatı nasıl şekillenecek? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

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