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Altında yeni rekor! Altın ve döviz fiyatlarında yön ne olacak?

Altında yeni rekor! Altın ve döviz fiyatlarında yön ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 10:45
9 günlük Ramazan Bayram tatili öncesi altın rekor kırmaya devam ediyor. Borsa güne düşüşle başlarken döviz de ise yatay bir seyir var. Piyasalar güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak? Altın ve döviz fiyatı nasıl şekillenecek? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
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Altında yeni rekor! Altın ve döviz fiyatlarında yön ne olacak?
Altında yeni rekor!
Altında yeni rekor!
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