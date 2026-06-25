Altında tarihi gerileme: Gram altın 6 bin liranın altında!

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş piyasalarda deprem etkisi yarattı. Yedi ayın en düşük seviyesine gerileyen altın, yıl boyu elde edilen tüm kazanımları geri verirken, gram altın 6 bin liranın altına kadar çekildi. A Haber canlı yayınına konuk olan Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, küresel piyasalardaki likidite ihtiyacından Merkez Bankalarının hamlelerine kadar pek çok kritik başlığı değerlendirerek altın yatırımcısına hayati uyarılarda bulundu.