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Altında düşüş sürer mi? GRAM ALTIN kaç lirayı görür? İslam Memiş alım fırsatı için rakam verdi: Rekorlar daha bitmedi...

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Giriş: 16.08.2023 13:16
Son dakika altın fiyatları... Altın piyasalarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Altında düşüş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Finans Analisti, A Haber canlı yayınında yatırımcılara önerilerde bulundu.
Altında düşüş sürer mi? Alım için rakam verdi ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ? ALIM İÇİN RAKAM VERDİ

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Altında düşüş sürer mi? Alım için rakam verdi
Altında düşüş sürer mi? Alım için rakam verdi
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