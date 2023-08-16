Altında düşüş sürer mi? GRAM ALTIN kaç lirayı görür? İslam Memiş alım fırsatı için rakam verdi: Rekorlar daha bitmedi...

Son dakika altın fiyatları... Altın piyasalarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Altında düşüş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Finans Analisti, A Haber canlı yayınında yatırımcılara önerilerde bulundu.

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