16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altında düşüş sürer mi? GRAM ALTIN kaç lirayı görür? İslam Memiş alım fırsatı için rakam verdi: Rekorlar daha bitmedi...

Altında düşüş sürer mi? GRAM ALTIN kaç lirayı görür? İslam Memiş alım fırsatı için rakam verdi: Rekorlar daha bitmedi...

Son dakika altın fiyatları... Altın piyasalarında son durum ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Altında düşüş sürecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? Finans Analisti, A Haber canlı yayınında yatırımcılara önerilerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.08.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 13:16
  • 1
  • 22
Altında düşüş sürer mi? GRAM ALTIN kaç lirayı görür? İslam Memiş alım fırsatı için rakam verdi: Rekorlar daha bitmedi...

Piyasalarda iniş çıkış devam ediyor. Yatırımcılar altının seyrinin ne olacağını merak ediyor. Güvenli liman altında yatırımcı nasıl bir yol izlemeli? Almalı mı satmalı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Altında düşüş sürer mi? GRAM ALTIN kaç lirayı görür? İslam Memiş alım fırsatı için rakam verdi: Rekorlar daha bitmedi...

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 22
Altında düşüş sürer mi? GRAM ALTIN kaç lirayı görür? İslam Memiş alım fırsatı için rakam verdi: Rekorlar daha bitmedi...

ONS ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatlarının ons bazıyla gram bazını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Özellikle ons altın tarafında bir baskılanma bir gerileme son 7 haftadır yaşanıyor.

  • 4
  • 22
Altında düşüş sürer mi? GRAM ALTIN kaç lirayı görür? İslam Memiş alım fırsatı için rakam verdi: Rekorlar daha bitmedi...

"BASKILANMA SÜRECİ GÖRÜYORUZ"

Özellikle Fed'in tekrar bir faiz artırma olasılığının tekrar piyasalarda yüzde 50 civarında fiyatlanması ons altını baskılarken dolar endeksinin yükselmesine neden oluyor. Uluslararası piyasalarda doların değeri artarken doların karşısındaki bütün yatırım araçlarında bir baskılanma süreci görüyoruz.

  • 5
  • 22
Altında düşüş sürer mi? GRAM ALTIN kaç lirayı görür? İslam Memiş alım fırsatı için rakam verdi: Rekorlar daha bitmedi...

Ancak 1.890 dolar seviyesi var aşağıda burayı teknik olarak son bir destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdürüyoruz.