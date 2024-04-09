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Altında düşüş olur mu? Altın piyasaları nasıl seyredecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 08:33
Altın fiyatında hızlı yükseliş dikkatleri üzerine çekti. Ons altın cephesinde yaşanan sert yükseliş sonrası gram altın 2 bin 400'ü aştı. Peki uzmanlar yatırımcılara ne öneriyor? Ayrıntılar haberimizde...


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