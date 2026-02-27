Altın ve petrolde rekor seviyeler kapıda mı?

Güney Asya’da patlak veren Pakistan-Afganistan savaşı, küresel finans koridorlarını hareketlendirdi. Piyasaların savaşa verdiği ilk tepkiyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Ekonomist Mustafa Aşkın, çarpıcı senaryoları paylaştı. Aşkın, şu an için etkinin sınırlı olduğunu ancak Hindistan’ın savaşa dahil olması durumunda uluslararası piyasalarda büyük bir dengesizliğin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Altın ve değerli metallerdeki yön değişimini analiz eden Aşkın, "Jeopolitik fiyatlamalar rekorları tetikleyebilir" dedi.