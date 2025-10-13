Altın ve gümüşte yükseliş sürecek mi? Ekonomist Özcan A Haber’de

Piyasalarda geçtiğimiz haftadan bu yana altın ve gümüşte devam eden yükseliş yatırımcılarını merak ettirirken diğer yandan hızlı yükseliş tedirginliğe neden oluyor. 2025 yılında altın mı yoksa gümüş mü daha çok kazandıracak? Altındaki ralli devam edecek mi? Ekonomist Dr. Özgür Özcan, Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına bağlanarak rakam vererek son durumu paylaştı.